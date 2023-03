Die Weltwirtschaft befindet sich nach wie vor in einer labilen Lage. Auf der einen Seite dürfte die Eurozone angesichts des milden Winters um eine schwerwiegende Energiemangellage und damit eine tiefe Rezession herumkommen. Und in Asien wird die Wiedereröffnung Chinas voraussichtlich neue Wachstumsimpulse verleihen. In Bezug auf die Märkte bevorzuge ich innerhalb der Eurozone nach wie vor den Deutschen Aktienmarkt, der trotz der verbesserten Wachstumsaussichten weiterhin relativ attraktiv bewertet ist. Chinesische Aktien sollten sich dieses Jahr vor allem dank eines zweistelligen Gewinnwachstums im internationalen Vergleich gut entwickeln. Die Bewertungen sind auch hier attraktiv (Kurs-Gewinn-Verhältnis unter dem 5-Jahresdurchschnitt), reflektieren aber auch anhaltende (geo-)politische Risiken.