Aus US-amerikanischer Sicht war es chinesische Politik, die Amerika bei Handel und geistigem Eigentum übervorteilt, die unberechtigte Gebietsansprüche im südchinesischen Meer erhebt, die in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren begeht und das „Ein Staat, Zwei Systeme-Modell“ von Hongkong untergräbt. Aus chinesischer Sicht ist es amerikanische Politik, die chinesische Technologiefirmen mit Sanktionen beim Wachstum ausbremst, in Bezug auf Hongkong und Taiwan die Einheit Chinas in Frage stellt und an einer generellen globalen Eindämmungspolitik (Containment) arbeitet, um einem Wettbewerber nicht eine den USA gleichberechtigte Rolle in der Welt zugestehen zu wollen.