Platz 2 der Halloween-Kostüme diesen Jahres gebe ich der Krise einiger chinesischer Immobilienentwickler. Grund ist nicht, dass ich erwarten würde, dass das Ganze außer Kontrolle gerät. In einem staatlichen System wie dem Chinas können Unterstützungszahlungen jederzeit angeordnet werden. Aber ich habe allein in meinem Berufsleben schon zweimal erlebt, zuerst in der japanischen Krise Anfang der 90er, dann in der Subprime-Krise, die letztendlich 2008 in Lehman kulminierte, dass im Immobilienbereich oft die Transparenz fehlt - selbst US Notenbankpräsident Bernanke unterschätzte noch 2007 die Subprime-Krise. Hinzu kommt, dass zur Krisenbekämpfung nicht nur „Süßes“ ausgewählt wird, sondern sogar auch „Saures“ verteilt wird. „Housing is for living“ wird in China deklariert: „Süßes“ sollen nur die Käufer der Wohnungen bekommen. Ganz bestimmt nichts „Süßes“ sondern „Saures“ bekommen die Projektentwickler, die aus Sicht der Partei zu hohe Preise aufgerufen haben oder diejenigen, die in diese investiert haben. Die mangelnde Transparenz lässt mich nur mit eingeschränkter Zuversicht erwarten, dass Negativeffekte auf die globalen Kapitalmärkte verhindert werden können oder dass das Kostüm nicht nächstes Jahr nochmal auftaucht.