Lektion 4 ist, dass, wenn Inflation der Schlüssel ist, aktuell Energie der „Top-Concern“ ist. Auch wenn die Inflation sich verbreitert, so ist die Energieinflation derjenige Treiber, der sich durchfrisst und derjenige Bereich, der die potentiell verheerendsten Auswirkungen auf Konsumentenvertrauen und Investitionsbereitschaft hat. Jede Politik muss darauf ausgerichtet sein, diesen Angebotsschock und den daraus resultierenden existentiellen Druck zu mindern und das muss zielgerichtet, nicht nach dem Gießkannenprinzip geschehen.



Lektion 5 kann für die Kapitalmärkte nicht oft genug wiederholt werden. Die Bank of England ist nicht eine so große Notenbank wie die FED oder die EZB, aber sie ist eine der großen, eine der renommiertesten und nicht selten der Trendsetter. Die Message, die nochmals unterstrichen wurde, ist eindeutig: Inflationsbekämpfung steht im Zentrum und im Notfall wird eine Rezession in Kauf genommen. Und die Bank of England war noch klarer als manche andere Notenbank in einem weiteren Signal. Nur bei unkontrollierten Marktverwerfungen wird eingegriffen und die Funktionsfähigkeit der Märkte sichergestellt, ansonsten brauchen sich die Marktteilnehmern keine weitere Notenbankunterstützung erhoffen. Der Notenbank-Put, so wie man ihn jahrelang gekannt hat, ist derzeit so nicht vorhanden, der Basispreis in jedem Fall deutlich niedriger.