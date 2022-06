Jahrelang wurde Inflation in der öffentlichen Diskussion, aber auch in der Kommunikation vieler Notenbanken, verharmlost. Die Erfolge einer guten Notenbankpolitik der ferneren Vergangenheit wurden gerne geerntet, das Bewusstsein für die Risiken, die von Inflation ausgehen, ging zwar nicht verloren, trat aber in den Hintergrund. Vorbei waren die Zeiten, in denen Ökonomiestudenten extra Kurse in Inflationstheorie und -politik gebüffelt hatten und in Vorstellungsgesprächen mit Wissen darüber glänzten. In den Vordergrund trat eher Inflation als anzustrebendes Ziel, jedenfalls eine moderate, erst unter zwei Prozent, dann nahe zwei Prozent, dann symmetrisch um zwei Prozent und zuletzt im Falle der EZB durfte sie auch überschießen, ohne dass es quantifiziert wurde.