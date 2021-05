Die Inflation in der westlichen Welt hatte in den vergangenen 20 Jahren ihren Schrecken verloren. Produktivitätsgewinne aus internationalem Handel, technologischer Fortschritt, eine zunehmende Digitalisierung der Ökonomien, Freizügigkeit bei lohnsenkender Arbeitsmigration, all das führte dazu, dass sich der Schrecken der Inflation der 70er Jahre nicht wiederholen konnte. Kurze Inflationsanläufe waren meistens ölpreisbedingt, und mit dem Erstarken der Schieferöl-Industrie, vor allem in den USA, wurde ein unkontrollierter, mehrjähriger Ölpreisanstieg oftmals aus zentralen Risikoszenarien verbannt.