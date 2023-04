Banken werden zur Sicherung oder Gewinnung von Einlagen mit höheren Zinssätzen um Gelder anderer Investoren konkurrieren, gleichzeitig dürften Banken krisenüblich ihre Kreditstandards verschärfen und damit einen Beitrag zur weiteren Konjunkturabschwächung leisten. Der Markt dürfte also nicht nur Banken, sondern auch andere Finanzwerte testen, und natürlich Produkte und Geschäftsmodelle, die wegen des schnellen und fulminanten Zinsanstiegs im vergangenen Jahr unter Stress stehen könnten – in den USA windet sich derzeit ein Strang der Diskussion um das oft nennenswert gehebelte Commercial Real Estate Business, Anleihen und Kredite in diesem Bereich.