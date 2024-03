Reminiszenzen an die Niedrigzinsphase nach Lehman bzw. der Euro-/Staatsschuldenkrise sind nicht angebracht, diese Phase wird nicht wieder kommen, davon bin ich überzeugt. Und selbst wenn die EZB beim Senken die erste Notenbank sein sollte: Zinssenkungen sind für die Breite der Risky Assets umso besser, je weniger sie von einer Wirtschaftsschwäche und je mehr sie vom Erfolg in der Inflationsbekämpfung getrieben werden. Hier haben die USA einen Vorsprung vor Europa. Und ein Risikohinweis darf nicht fehlen: Je weniger schnell Notenbanken senken, desto höher ist das Risiko für – zumindest temporäre – Enttäuschungen und folgend höhere Zinsen am langen Ende. In der Summe stellen die Notenbanken also einen positiven Rahmen für die Kapitalmärkte, aber die von mir erwartete moderate Geschwindigkeit der Zinssenkungen rechtfertigt per se keine Euphorie. Die Kapitalmärkte haben seit Jahresanfang bei einigen Risky Assets schon sehr euphorisch reagiert, das dürfte von daher so nicht durchzuhalten sein.



Lesen Sie auch: Comeback der Inflation? Achtung! Das Biest lebt noch