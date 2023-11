Der Übergang von einer unipolaren Welt nach dem Fall der Berliner Mauer zu einer multipolaren Welt, in der neben die G7 die BRICS+ und andere regionale Bündnisse treten, hat zusammen mit den Erfahrungen des Krieges in der Ukraine und der Coronapandemie einen Trend zur Fragmentierung in der Weltwirtschaft ausgelöst, den ich an dieser Stelle schon verschiedentlich adressiert habe und der in der Essenz für sich alleine genommen wachstumsdämpfend und inflationssteigernd wirkt. Das ist ein von den aktuellen bewaffneten geopolitischen Konflikten unabhängiger, genereller Trend, der 2024 anhalten wird, aber nicht die entscheidenden Weichenstellungen für ein einzelnes Jahr setzen sollte.