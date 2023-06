Zu den wichtigsten Komponenten, die sich bislang weitgehend erwartungsgemäß verhalten haben, gehören sicherlich die westlichen Notenbanken. FED und EZB haben wiederholt die Zinsen angehoben und befinden sich am oder nahe des Endes des Zinserhöhungszyklus. Ebenfalls erwartungsgemäß sanken die Inflationsraten im Jahresvergleich sowohl in der Eurozone wie auch in den USA deutlich. Und dennoch muss ich meine Einschätzung bekräftigen, dass ich in diesem Umfeld dieses Jahr noch keine Zinssenkung seitens der FED oder der EZB sehe. Erwartungsgemäß hat es auch kein Ende des russisch-ukrainischen Krieges gegeben und auch die Wachstumserwartungen für den Rest des Jahres und 2024 bleiben eher moderat, nahe einer Stagnation für die großen westlichen Industrienationen.