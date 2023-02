Das berühmte FOMO („Fear of Missing Out“, Angst nicht dabei zu sein) wird weiterhin immer – temporär - möglich sein, doch sollte dies nicht den Blick auf die geänderten strukturellen Rahmenbedingungen verstellen. Zudem liegen die Risiken geopolitischer Verwerfungen weiterhin wie Mehltau über den Märkten. Von daher sollten die Erwartungen nicht darauf basieren, dass jede Krise so zu bewältigen ist, wie dies in den letzten 25 Jahren der Fall war. Nur weil die Kavallerie in der Vergangenheit immer pünktlich zur Stelle war, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch dieses Mal so sein wird. Die Umstände sind andere.



