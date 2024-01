Geldanlage Global Kapitalmärkte: Trotz neuer Allzeithochs investiert bleiben

Aufgrund der hohen Gewichtung an technologiebezogenen Unternehmen und der Widerstandfähigkeit der US-Wirtschaft gegenüber Zinserhöhungen und geopolitischen Unsicherheiten war die Gewinnrezession in den USA nicht tiefgreifend und nur von kurzer Dauer (seit dem dritten Quartal wachsen die Gewinne wieder). Ich gehe weiterhin von einer starken Tech-Nachfrage vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz aus und die jüngsten Veröffentlichungen deuten auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft hin. Für 2024 erwarte ich ein Gewinnwachstum von acht Prozent für den S&P500. In der Vergangenheit trieb eine solche Wachstumsrate den Index höher. Ausgehend von Daten, die bis in die 1960er-Jahre zurückreichen, ist der S&P 500 in Jahren mit einem Gewinnwachstum von acht Prozent oder mehr im Durchschnitt um zehn Prozent gestiegen.