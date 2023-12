Was führt nun zu der Erwartung eines Soft-Landing, was sind die Argumente für diese Erwartung? Zum einen sollte mit dem Höhepunkt der Notenbankzinsen auch der der Renditen bei langlaufenden Staatsanleihen überschritten sein. Damit besteht Potential für eine Beruhigung der Zinslandschaft, Potential für positive Returns in der Nähe der Kupons. Vor drei oder vier Wochen hätte ich noch von deutlichen Zinsrückgängen gesprochen, aber besonders am langen Ende der Kurve hat der Rentenmarkt durch die Rallye der vergangenen Wochen mit den niedrigeren Renditen schon sehr vieles vorweggenommen. Diese Beruhigung der Zinslandschaft entlastet gerade die zinsabhängigen Investitionsausgaben, z.B. im Immobilien- und Baubereich. Zum zweiten sollte die Inflationsdynamik nachlassen, stetig in Richtung der Zielraten der Notenbanken fallen, wobei die Inflationsziele der Notenbanken 2024 noch nicht im Jahresdurchschnitt erreicht werden dürften. Aber die Verankerung der Inflationserwartungen auf ein Vertrauen in eine wieder kontrollierte Inflation wäre ein zweiter unterstützender Faktor für ein „Soft Landing“. Global kommt dann noch dazu, dass ich in China mit weiterem fiskalischen und geldpolitischen Stimuli rechne, auch wenn Spill-Over Effekte nicht in dem Ausmaß wie in der Vergangenheit zu erwarten sind. Und letztlich wird es aber am Konsumenten hängen, der bei steigenden Löhnen und sinkender Inflation wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken sollte – dem US Konsumenten kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.



