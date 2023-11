Zusammenfassend erscheint mir die Korrektur in den letzten Wochen bei Halbleitertiteln weltweit nicht durch schlechtere Aussichten für die Branche, sondern durch Gewinnmitnahmen, geopolitische Entwicklungen und eine allgemein größere Verunsicherung an den Märkten getrieben zu sein. Unterstützt durch starke KI-Nachfrage und die Stabilisierung der PC- und Smartphone-Nachfrage ist zu erwarten, dass sich die Fundamentaldaten 2024 deutlich erholen sowie der Branchenumsatz um mehr als 25 Prozent und der Gewinn um mehr als 50 Prozent ansteigen werden. Daher glaube ich, dass die jüngste Korrektur bei globalen Halbleitern übertrieben ist, und sehe kurzfristige Opportunitäten in der Branche auf einer Drei- bis Sechs-Monats-Basis.



