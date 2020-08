Warum jetzt nachhaltige Anlagen? Regierungen in aller Welt haben ihre Unterstützung für grüne Projekte in den vergangenen Jahren verstärkt, mittels Regulierung wie auch über die Haushaltsausgaben. Dies hat infolge der Covid-19-Pandemie zugenommen und die Regierungen arbeiten entschlossen an einer grünen Erholung. Das dürfte die Performance von umweltfreundlichen Unternehmen in den kommenden Jahren zusätzlich beflügeln. Eine im Wall Street Journal veröffentlichte Analyse ergab, dass die 50 größten Volkswirtschaften der Welt 583 Milliarden Dollar in die Förderung ökologischer Initiativen stecken.