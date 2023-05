In den vergangenen Jahren liefen die Anhebungen der US Schuldenobergrenze relativ geräuschlos ab. Der im letzten November neu gewählte Kongress mit unterschiedlichen Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus verbunden mit der historischen Frontstellung zwischen den beiden führenden Parteien spricht dafür, dass sich dies im laufenden Jahr ändern könnte. Das Risiko für eine Eskalation, also eine nicht rechtzeitige Anhebung, scheint mindestens so hoch wie 2011, als in der ersten Amtszeit Barack Obamas (mit seinem damaligen Vizepräsidenten Biden) erst eine Einigung in letzter Minute möglich wurde und dieser Nervenkrieg eine Herabstufung durch die Ratingagentur S&P, den ersten Verlust des AAA-Ratings in der Geschichte der USA, auslöste.