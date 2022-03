Die russische Invasion in der Ukraine zerschlug die Sicherheitsordnung, die seit dem Kalten Krieg in Europa herrschte. Meiner Meinung nach wird dies signifikante Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Regierungspolitik haben. Der Westen und Russland treten offenbar in eine neue Ära ein, die von einer stärkeren Konfrontationsbereitschaft und Fokussierung auf die wirtschaftliche Entflechtung geprägt sein dürfte. Sicherheit – sowohl in konventioneller militärischer Hinsicht als auch in Bezug auf den Cyberspace, Energie oder Nahrungsmittel – dürfte bei den Entscheidungen von Regierungen und Unternehmen künftig eine größere Rolle spielen. Die westlichen Regierungen bewegen sich bereits rasch in diese Richtung.