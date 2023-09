Das ist sie also, die letzte Etappe der „Landung“. Unabhängig davon, was aktuelle Schätzungen für das US-Wirtschaftswachstum im 3. Quartal sagen (und sie deuten auf ein immer noch sehr solides Wachstum hin), die US-Konjunktur verlangsamt sich. Auch durch Barbenheimer, Taylor und Beyoncé getriebene Sondereffekte können dies nicht verschleiern. Die überzeugendsten und relevantesten Beweise hierfür stammen vom Arbeitsmarkt. Die zuletzt publizierten Daten in diesem Bereich machen es schwer, dies zu bestreiten. Das monatliche Beschäftigungswachstum ging in den letzten zwei Jahren stetig zurück, während sich der Rückgang der offenen Stellen beschleunigte. Andere Daten deuten ebenfalls auf einen sich zunehmend abkühlenden Arbeitsmarkt hin. Angesichts dieser Entwicklungen kann jeglicher Gedanke an ein „No-Landung“ Szenario, in dem die US-Wirtschaft von Boom zu Boom geht, ausgeräumt werden.