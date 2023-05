Was wäre der Unfall? Nun, dass eine oder mehrere fällige Zins- und Nominalzahlungen zunächst nicht geleistet werden und damit das Default-Risiko vor der Tür steht. Dagegen wäre die Subprime-Krise tatsächlich dann ein Kindergeburtstag gewesen, denn die Derivate, die auf US-Treasuries gehandelt werden, sind unüberschaubar und der US Dollar als dominierende Reservewährung würde massiv an Ansehen verlieren. Wir gehen zwar davon aus, dass beim Erreichen des „x-date“ versucht werden würde, Zins- und Nominalzahlungen zu priorisieren. Dies dürfte aber sowohl technisch als auch juristisch „Uncharted territory“ sein. FED Chef Powell hatte bereits in seiner letzten Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass es außerhalb der Möglichkeiten der Notenbank wäre, hier gegenzusteuern.