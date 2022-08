Die Bedeutung eines solchen Wandels sollte nicht unterschätzt werden, eine Indikation hierfür kann auch die Anbindung an spezifische Fraktionen dieser Parteien im Europaparlament geben. Die einzige „traditionell konservative“ Partei unter den Dreien, die das Bündnis bilden, ist die Forza des ehemaligen Premier Silvio Berlusconi, die in der Historie die Nachfolge der Democratia Christiana antrat, im EU Parlament in der EPP Fraktion ist (zu der beispielsweise auch die CDU gehört), aber in dem Dreierbündnis die klar schwächste sein dürfte. Die beiden anderen sind eher Parteien der „Neuen Rechten“. Die Lega Matteo Salvinis, zeitweise Innenminister mit einer rigiden Flüchtlingspolitik, überholte schon in den vorangegangenen Wahlen die Forza und sitzt im Europaparlament mit der Rassemblement National von Marine Le Pen in einer Fraktion. Giorgia Melonis Fratelli d’Italia, erst 2012 gegründet in der Nachfolge der postfaschistischen Parteien Italiens, ist im Europaparlament derzeit beispielsweise in einer Gruppe mit der spanischen Rechtsaußenpartei VOX.