Für chinesische Aktien und Anleihen erwarte ich über die kommenden Jahre eine bessere Entwicklung im Vergleich zu anderen Märkten. Denn China ist der Ursprung für einige der überzeugendsten globalen Wachstumschancen. Das Land ist darauf ausgerichtet, sich technologisch unabhängig zu machen. So wachsen Forschungs- und Entwicklungsausgaben doppelt so schnell wie in den USA. Zudem beheimatet China den größten Bestand an Supercomputern und Industrierobotern.