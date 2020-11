In Bezug auf den ersten Aspekt werden einige Stimmen zwar nochmals nachgezählt und Präsident Trump hat zahlreiche Gerichtsverfahren angestrengt. Angesichts der Stimmenmehrheit zugunsten Bidens bestehen jedoch kaum Zweifel am Endergebnis. In meinem Basisszenario gehe ich von einer friedlichen Amtsübergabe an den nächsten Präsidenten aus. Dies wird ein wichtiger Markttreiber sein, auch wenn wir aus der Vergangenheit schließen können, dass Präsident Trump mit seinen Tweets weiter für Schlagzeilen sorgen wird. Die Auswirkungen auf die Märkte dürften auf jeden Fall begrenzt sein. Obwohl während der Wahlwoche und am Wahlabend mehrere Ergebnisse möglich waren, haben sich die Märkte insgesamt offenbar in jedem Szenario gut entwickelt.