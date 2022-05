Last but not least das Thema der Wertung von Risiko und Diversifikation. Dass bei Staatsrisiken in Zukunft die Frage hochgehoben werden muss, ob ein Einfrieren der Währungsreserven oder Abklemmen vom Zahlungssystem möglich ist, ist das eine. Hier dürfte die Stunde der Social- und Governance-Komponenten von ESG schlagen. Gute Scores in diesen Bereichen sollten ein Indikator für geringeres Risiko in diesem Segment sein.