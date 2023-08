Seit der ersten industriellen Revolution wurde jede technologische Veränderung meist als Ursache für einen baldigen Anstieg der Arbeitslosigkeit gesehen. Vertreter dieser Argumentation lagen jedoch jedes Mal falsch. Es ist sicherlich richtig, dass einige Arbeitsplätze durch KI verloren gehen werden. Es ist wichtig, sich die einzelnen Aufgaben, die in einem Job ausgeführt werden, anzuschauen. Die simplifizierte Regel lautet: „Wenn die Hälfte Ihres Jobs automatisiert werden kann, wechseln Sie Ihren Job. Wenn weniger als die Hälfte Ihrer Arbeit automatisiert werden kann, wird sich Ihre Arbeit verändern.“ Natürlich wird es Jobs in der ersten Kategorie geben, die durch Technologie obsolet werden, so wie es in der Vergangenheit immer wieder der Fall war.



KI wird aber wahrscheinlich auch neue Berufe schaffen, die noch gar nicht existieren. Etwa zehn Prozent der Berufsrollen, die am Ende eines Jahrzehnts bestehen, existierten am Anfang des Jahrzehnts noch nicht. Das liegt entweder daran, dass die Technologie neue, bisher nicht vorhandene Möglichkeiten schafft oder weil sie die Eintrittsbarrieren in bestehende Berufe senkt.