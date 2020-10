Tech-Aktien befinden sich nicht in einer Blase und sind angesichts ihrer Gewinnwachstumsaussichten fair bewertet (das aktuelle KGV-Wachstums-Verhältnis für globale Technologieaktien liegt bei etwa 1,4x). Ich halte viele der führenden Unternehmen immer noch für attraktiv. Mittlerweile ist Wachstum teurer geworden. Daher ist der Zeitpunkt günstig, über ein Neugewichtung der Mega-Caps nachzudenken. Der Erlös könnte in andere langfristige Technologiethemen investiert werden, die zwar noch in den Kinderschuhen stecken, aber infolge von Covid-19 beschleunigt wurden.



Im Zuge des fortschreitenden Trends zur digitalen Transformation gewinnen Technologieunternehmen und Unternehmen, die Technologie einsetzen, weitere Marktanteile auf Kosten der etablierten Wettbewerber in verschiedenen Branchen. In vielen traditionellen Branchen liegt der Marktanteil von Unternehmen mit disruptiven Technologien im einstelligen Bereich oder bestenfalls bei zehn Prozent. Daher sehe ich hier großes Potenzial für weiteren Bodengewinn. Beispielsweise sind 5G-Wegbereiter und Plattformunternehmen interessant. Zu diesen gehören führende Unternehmen in den Bereichen Smart Mobility, Cloud und Gaming sowie China-Aktien der digitalen Wirtschaft, einschließlich E-Commerce, Lebensmittellieferung, Reisen, Suchmaschinen und Fintech-Dienste.