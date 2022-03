Geldanlage in Krisenzeiten „Putin vernichtet den Zinseszins“

Das Zaudern hat Folgen für die Renditeaussichten. Denn bei langfristigen Investments spielen die Einstandskurse keine sonderlich große Rolle – der Zinseszinseffekt aber schon. Werden zwischenzeitliche Zinszahlungen, Ausschüttungen oder Kursgewinne reinvestiert, wirkt das über die Jahre hinweg wie ein Turbo fürs Portfolio. Dieser Turbo verliert mit jedem Jahr, das Sparer verstreichen lassen, an Schwung. „Putin vernichtet den Zinseszins“, sagt Finanzberaterin Upgang. Sie hat eine klare Meinung dazu, wann man mit der Aktienanlage beginnen sollte: „Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt.“



Ein Weg, die Psyche auszutricksen und die Angst zu vor Verlusten zu überwinden, ist, in Raten zu investieren statt das gesamte Kapital auf einen Schlag. Börsenneulinge können etwa ihr Anlagekapital in mehrere Tranchen aufteilen und diese im Abstand von jeweils sechs Monaten investieren. So verschafft man sich selbst die Gewissheit, nicht die gesamte Summe dann anzulegen, wenn die Kurse kurz vor einem Absturz stehen.