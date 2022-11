Geldanlage Insolvente Kryptobörse FTX spricht von unautorisierten Transaktionen

FTX hatte am Freitag in den USA Gläubigerschutz beantragt. Firmengründer Sam Bankman-Fried trat als Chef zurück. Der 30-Jährige erklärte aber, er wolle die Übergabe an den neuen Chef John J. Ray III. begleiten. FTX war in den vergangenen Tagen in Schieflage geraten, weil Kunden massenhaft Gelder abgezogen hatten. Die Notlage von FTX versetzte den Kryptowährungsmarkt in Turbulenzen. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise Bitcoin und die Nummer zwei Ethereum verloren in den vergangenen Tagen deutlich an Wert. In den USA wurden Forderungen nach einer strengeren Regulierung der Branche lauter.