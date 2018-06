„Es ist ein Thema, dem sich der Kapitalmarkt immer mehr aktiv annimmt und der das Zeug hat, ein Dauerbrenner zu werden“, sagt Helge Wulsdorf, Leiter Nachhaltige Geldanlagen bei der Bank für Kirche und Caritas in Paderborn. Kirchenbanken gehörten zu Pionieren in dem Feld. Der promovierte Sozialethiker Wulsdorf weiß, dass die Paderborner Kirchenbank mit knapp fünf Milliarden Euro Bilanzsumme die Welt nicht retten kann, freut sich aber, dass die gesamte Finanzindustrie stärker in Richtung Nachhaltigkeit steuert. „Es ist keine Sache mehr für Weltverbesserer, sondern in der Breite des Kapitalmarktes angekommen.“