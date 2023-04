Geldanlage mit Indexfonds: Das sind die Lieblings-ETFs der Deutschen – und so gut sind sie

Die Wertentwicklung der ETFs auf den MSCI World ist naturgemäß sehr ähnlich. In den vergangenen drei Jahren haben die Fonds, ebenso wie ihr zugrundeliegender Index, insgesamt gut 45 Prozent an Wert zugelegt. Im Schnitt stiegen sie in diesem Zeitraum also um rund 13,5 Prozent pro Jahr. Anleger, die breit gestreut investieren wollen, fahren mit all diesen ETFs gut. Aus steuerlichen Gründen können allerdings ETFs, die die Aktien aus dem Index tatsächlich enthalten („physische Replikation“) und die in Irland aufgelegt sind (zu erkennen am Kürzel „IE“ in der ISIN) vorteilhaft sein. Denn der Anteil von US-Werten ist im MSCI World hoch, und Irland und die USA haben ein spezielles Steuerabkommen.