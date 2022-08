Geldanlage mit Indexfonds Risikofaktor MSCI World? Die richtige Strategie fürs ETF-Portfolio

„Invest and chill“, so könnte ein Werbespruch für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) lauten. Gerade junge Anleger begeistert das Konzept, das unkomplizierte und günstige Investments verheißt. Wer monatlich einen ETF bespart, legt regelmäßig Geld in viele Unternehmen gleichzeitig an – denn ETFs bauen ganze Börsenindizes nach. Quartalsberichte und Bilanzen dürften vielen ETF-Jüngern als Relikte einer vergangenen Börsenära erscheinen.