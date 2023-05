Geldanlage mit KI Wie gut ist ChatGPT als Geld-Manager?

Das Ergebnis: In den acht Wochen seit Zusammenstellung habe das KI-Portfolio 4,9 Prozent an Wert zugelegt – und damit deutlich besser abgeschnitten als einige der bei britischen Anlegern beliebtesten Fonds. Zehn besonders gefragte Produkte, darunter Fonds von Investmentriesen wie Vanguard und Fidelity, hätten im selben Zeitraum im Schnitt 0,8 Prozent an Wert verloren, so die FT.