Geldanlage nach religiösen Regeln Wer investiert besser – Christen oder Muslime?

Hätte Jesus Geld angelegt: Er hätte in Waffen investiert. Davon ist zumindest Robert Netzly überzeugt. Der US-Investor will mit seiner Gesellschaft Inspire Investing Evangelikale als Kunden gewinnen. Er verspricht „Biblical Responsible Investing“, verantwortungsbewusstes Investieren nach biblischen Maßstäben also. In Anlehnung an den unter US-Christen beliebten Spruch „What Would Jesus Do“ fragt Netzly gewissermaßen: What Would Jesus Buy – was würde Jesus kaufen? Seine Antwort: unter anderem Aktien des Schusswaffenherstellers Sturm, Ruger & Company.