Geldanlage Rendite statt Nachhaltigkeit: Diese Investoren pfeifen auf den Zeitgeist

EGIS ist nicht der einzige Fonds, mit dem 2nd Vote Advisers Rendite erzielen will. Ein zweiter ETF des Unternehmens investiert nur in Firmen, die das Thema Abtreibung zumindest weitläufig umfahren oder das Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch explizit ablehnen. Hier bilden die Aktien des Halbleiterherstellers Lam Research, die Baumarktkette Home Depot und der Cloud Computing Dienstleister Service Now die Spitzengruppe der Assets. Auch dieser Fonds schloss im vergangenen Jahr besser ab als der S&P500. Das Tickerkürzel lässt auch den uninformierten Investor erahnen, worum es dem Anbieter geht: Es lautet LYFE, wie life (also Leben).