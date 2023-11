Geldanlage Sind diese drei Anlagen wirklich das bessere Tagesgeld?

Wer Geld auf die hohe Kante legen will, findet bei vielen Banken wieder ordentliche Konditionen. Bei der Commerzbank etwa gibt es für Tagesgeld jetzt 3,5 Prozent Zins pro Jahr. Aber was, wenn Anleger stattdessen elf Prozent jährlich bekommen könnten, also mehr als dreimal so viel? Einige Anlegermedien stellten kürzlich ein Investment vor, das diese Top-Rendite bringen soll – als „Tagesgeld-Alternative“, wie es in den Artikeln heißt. Klingt zu gut, um wahr zu sein?