Geldanlage Was die Manager der besten Technologiefonds kaufen

Vorsichtige Hoffnung setzt Fondsmanagerin Gombert auf die Blockchain-Technologie, etwa in Form einer laut Jahresbericht kleinen Coinbase-Position. Die Plattform ist ein wichtiger Handelsplatz für Kryptowährungen wie Bitcoin, die auf der Blockchain basieren. Mittelfristig erwartet Gombert, dass die Blockchain-Technologie in der Finanzbranche eine größere Rolle spielen wird.



Phasen, in denen tiefgreifende technologische Neuerungen den Markt aufmischen, bringen immer Gewinner und Verlierer hervor. Anleger, die den Kursabsturz der Technologieaktien rund um die Jahrtausendwende miterlebt haben, wissen das. Vielen fällt es daher schwer, sich dem Technologiesektor wieder zu nähern. Das Dot-Com-Trauma sitzt tief. Der DNB Technology der norwegischen DNB Asset Management bietet sich zur Therapie an.