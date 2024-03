Geldanlage Wie fragwürdige Finfluencer arbeiten – und woran sich das erkennen lässt

Zugleich legen vor allem junge Menschen immer häufiger ihr Geld am Aktienmarkt an. Laut des Deutschen Aktieninstituts haben im Jahr 2023 über vier Millionen Menschen unter 39 Jahren an der Börse investiert. 2017 war es noch nicht mal eine Million. Folglich wollen sich auch mehr Menschen Wissen und Tipps darüber da abholen, wo sie ohnehin oft sind: in den sozialen Netzwerken. Was nach einem guten Match klingt, ist aber weder immer erfolgreich noch seriös.