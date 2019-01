Geldpolitik Türkische Zentralbank hebt Leitzins nicht an

Im März stehen in der Türkei Kommunalwahlen an. Die schlechte wirtschaftliche Lage ist für Regierung wie Wähler eines der Hauptthemen. Zentralbanken bekämpfen hohe Inflationsraten üblicherweise mit Leitzinserhöhungen. Höhere Zinsen machen aber Kredite für Firmen und Verbraucher teurer, was etwa Investitionen dämpft und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage drosselt.