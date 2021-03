Geldverwalter-Ranking So finden Anleger den passenden Geldprofi

Was sollte ein Anleger tun, der sich Sorgen um seine Geldanlage macht?

Bräutigam: Er sollte sich mal anschauen, wie sein Depot gemischt ist und nicht alles auf eine Anlage setzen sondern auf Aktien, Anleihen, Edelmetalle. Genug Geld liquide haben ist auch beruhigend. Am häufigsten scheitern Anleger an ihren eigenen Emotionen, kaufen dann zu viel zu Höchstkursen oder verkaufen aus Angst zu Tiefstkursen. Wer einen Vermögensverwalter hat, macht diese Fehler nicht und diszipliniert sich selbst.



Worauf kommt es bei der Suche nach dem richtigen Geldverwalter an?

Bräutigam: Im ersten Schritt helfen Rankings und Auswertungen. Anhand dieser kann man sich mit den Vermögensverwaltern beschäftigen und wird mit den Personen vertraut, ihrem Hintergrund, den Anlageklassen. Dort findet man auch Angaben zur Wertentwicklung und zu den Risiken wie etwa der Höhe zwischenzeitlicher Verluste. Und die Kosten der Geldanlage sollte man sich dann auch ansehen - aber die sind in der Wertentwicklung bereits berücksichtigt.