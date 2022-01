Geliebt, gefeiert, gefallen Die besten Technologiefonds 2022

Sind gefallene Kurse ein Grund zur Sorge? Jan Beckers hat dazu eine klare Meinung: „Rückschläge an der Börse sind Chancen“, sagt der in Berlin stadtbekannte Start-up-Investor, der mit BIT Capital – kurz für Berlin Investment Technology – eine eigene Fondsboutique führt. Was klingt wie eine Durchhalteparole für seine Anleger, ist durchaus ernst gemeint. Ein erfolgreiches Unternehmen zu einem niedrigen Preis zu kaufen, meint Beckers, sei ein guter Weg, um Geld zu verdienen. So mache er das seit 20 Jahren. Beckers hat mit seiner Start-up-Fabrik Hitfox, die er 2019 in Ioniq Group umtaufte, mehr als 25 Unternehmen gegründet, die heute mehrere Milliarden Euro wert sein sollen. Ein bekannteres ist die Solarisbank. Geld, das er als Gründer verdient hat, verwaltet Beckers jetzt auch in seinen eigenen Fonds, mit der Philosophie eines Gründers.