Geliebt, gefeiert, gefallen Die besten Technologiefonds 2022

Es muss nicht immer ein teurer, aktiv verwalteter Fonds sein. Unter den Techfonds mit der besten Wertentwicklung befinden sich gleich mehrere Indexfonds (ETFs). Das ist kaum verwunderlich, denn aktive Techfondsmanager stecken in einem Dilemma: Sie können die Dickschiffe der Branche wie Apple und Microsoft nicht außen vor lassen, wenn sie weltweit in großkapitalisierte Technologieunternehmen investieren. Dieselben Aktien befinden sich aber auch in den Sektorindizes – und beeinflussen maßgeblich deren Wertentwicklung. Passive Indextracker zu schlagen war so alles andere als leicht.