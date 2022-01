Geliebt, gefeiert, gefallen Die besten Technologiefonds 2022

Ein Blick in die Vergangenheit stimmt vorsichtig optimistisch: Zinserhöhungen allein gefährden die Kurse von Technologieaktien nicht unbedingt. Schon 2017 und 2018 stiegen die US-Leitzinsen von 0,6 auf 1,8 Prozent. Das überstanden die meisten Technologiefonds gut. 2017 etwa schloss Ranking-Sieger BlackRock World Technology mit 33 Prozent plus ab, 2018 schlug er den Index MSCI World IT mit einem Zuwachs von 4,7 Prozent. Und höhere Zinsen als zwei Prozent erwartet der Markt auch nach den kommenden Zinsrunden nicht.



