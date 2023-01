Gemini Die Kryptobörse der Winklevoss-Zwillinge steckt in Schwierigkeiten

Spätestens, nachdem der Hollywood-Blockbuster „The Social Network“ 2010 weltweit in den Kinos war, kannte jeder Tyler und Cameron Winklevoss. In dem Film geht es um den Aufstieg von Facebook – der nach Meinung der Zwillinge eigentlich ihr Verdienst war. Sie bezichtigten Facebook-Chef Mark Zuckerberg des Ideenklaus. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, der letztlich in einen Vergleich mündete. Die Winklevoss-Zwillinge bekamen 65 Millionen Dollar.