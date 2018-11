Gesunkener Ölpreis Ölpreis gesunken: Saudi-Arabien will Förderung drosseln

12. November 2018

Die aktuelle Förderquote Saudi-Arabiens liegt nach einer Erhöhung im Oktober bei 10,7 Millionen Barrel pro Tag. Die soll nun herunter geschraubt werden. Bild: AP Bild:

Saudi-Arabien hat nach einer Zeit sehr niedriger Preise in den vergangenen Jahren Interesse an höheren Erlösen aus seiner Erdölförderung. Nun will der weltweit größte Öl-Exporteur seine Förderung bald drosseln.