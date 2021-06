Gewinnzahlen Wie Anleger Bilanzkniffe entlarven

Sehen Sie nach Wirecard ohnehin das Vertrauen in Unternehmensmanager und zudem in Wirtschaftsprüfer erschüttert?

Es wird immer wieder Bilanzskandale geben, die das Vertrauen in Manager und Wirtschaftsprüfer, aber – im vorliegenden Fall – auch in die staatliche Aufsicht, erschüttern. Wie groß dieses Beben ist, hängt aber auch davon ab, was wie berichtet wird. Allerdings sollte unterschieden werden zwischen (a) richtigen, (b) falschen Abschlüssen und (c) gefälschten Abschlüssen.