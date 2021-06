Gewinnzahlen Wie Anleger Bilanzkniffe entlarven

Zudem ist relevant: Womit verdient die Unternehmung eigentlich Geld? Worin besteht also die Wertschöpfung? Sind die im Geschäftsmodell innewohnenden Risiken abgesichert? Ohne dass Sie das Geschäftsmodell verstanden haben, können Sie keine seröse Abschlussanalyse und, das sei nebenbei bemerkt, erst recht keine seriöse Abschlussprüfung durchführen. Die genannten Posten schaue ich mir an, weil diese entweder besonders anfällig für Manipulationen sind, das heißt, man hat hier einen hohen bilanzpolitischen Spielraum. Oder in den Posten ist besonders viel „Luft nach unten“, wie beim Goodwill. Unterm Strich ist es bei diesen Posten für ein Unternehmen leicht, Grauzonen auszunutzen oder zu überschreiten, um seine Zahlen für die Adressaten zu „schönen“. Bankguthaben auf Treuhandkonten – die bei Wirecard ja in der Konzernbilanz 2019 zuletzt 1,9 Milliarden Euro ausmachten und damit ein Viertel der Bilanzsumme – gehören normalerweise nicht dazu. Auffällig waren diese allenfalls in der Zeitreihe und in Relation zu anderen Abschlussgrößen.