Girokonto-Vergleich: Die besten Angebote mit persönlichem Service

Man begegne den Kunden dort, „wo sie sich eine Beratung wünschen“. Ein vergleichbares Konzept verfolgt die HVB. „Wir verknüpfen dabei bewusst digitales Banking zum Beispiel per App oder Online mit hochwertiger, kompetenter Beratung in der Filiale, per Telefon oder Video“, bestätigt Vorständin Rast. „So profitieren unsere Kunden von einem optimalen Mix an Zugangsmöglichkeiten mit denen sie flexibel, schnell und ortsunabhängig Services und Beratung in Anspruch nehmen können.“