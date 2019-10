Global Wealth Report 2019 In diesen Ländern leben die meisten Millionäre

Platz 5: Deutschland

Deutschland liegt gemessen an den Millionären auf dem fünften Platz. Fünf Prozent der Millionäre (2,2 Millionen Menschen) leben hierzulande – ob auf Sylt, am Tegernsee oder am Rhein in Düsseldorf. Und der Trend zeigt nach oben: Im vergangenen Jahr kamen 65.000 Millionäre hinzu. Und der Abstand zu Großbritannien könnte sich aufgrund des Brexits womöglich noch verringern.

Bild: imago images