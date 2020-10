Das Research Institute der Schweizer Bank Credit Suisse veröffentlicht jährlichen seinen „Global Wealth Report“, der umfassende Informationen zum weltweiten Vermögen privater Haushalte zusammenstellt. Das ermöglich auch ein Ranking der Länder mit den meisten Dollar-Millionären. Wie die Studienmacher ermittelten, schnellte die Zahl der weltweiten Millionäre 2019 auf 51,9 Millionen hoch, änderte sich aber im ersten Halbjahr 2020 insgesamt kaum. An der Spitze der Vermögenspyramide standen dem Bericht zufolge Anfang dieses Jahres weltweit 175.690 sehr vermögende Erwachsene mit einem Nettovermögen von über 50 Millionen US-Dollar. In welchen Ländern die meisten Dollar-Millionäre zu Hause sind, lesen Sie in dieser Übersicht.

Bild: imago images