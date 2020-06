Global Wealth Report 2020 Privatvermögen wachsen auch im schlimmsten Szenario noch

Das globale Privatvermögen hat sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdreifacht. Mehr als die Hälfte des Privatvermögens entfällt heute auf Dollar-Millionäre, in Deutschland liegt dieser Anteil bei knapp 42 Prozent. 47 Prozent des deutschen Gesamtvermögens entfallen allerdings auf Personen, die maximal 250.000 Dollar besitzen. Hierzulande zählt die Studie zudem rund 2400 Personen, die mehr als 100 Millionen Dollar besitzen.



Profitiert haben Reiche 2019 vor allem von der positiven Entwicklung der Börsen. In Deutschland kam hinzu, dass die deutsche Wirtschaft erneut das Bruttoinlandsprodukt steigern konnte, und das bereits im zehnten Jahr in Folge. „Im Vergleich zu den USA ist das jedoch ein moderater Anstieg. 2019 haben Deutsche eine gute Chance der Vermögenssteigerung verpasst“, schränkt die Autorin der Studie, Anna Zakrzewski ein. Der Grund: 40 Prozent des Privatvermögens schlummert in Spareinlagen oder Bargeld, deutlich mehr als im westeuropäischen Durchschnitt. „In Zeiten von Corona, wo eine höhere Volatilität der Märkte zu erwarten ist, kann ein konservatives Anlageverhalten allerdings auch von Vorteil sein“, erläutert Zakrzewski.