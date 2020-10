Global Wealth Report Einmal reich, immer reich – die Party geht weiter

„Ich wär“ so gerne Millionär, dann wär“ mein Konto niemals leer“, singt die deutsche Band „Die Prinzen“. Ja, da ist schon was dran. Wer gehörte nicht gerne dazu. Denn wer einmal angekommen ist in der Liga der Reichen und Superreichen, der muss sich heute schon sehr ungeschickt anstellen, um wieder abzusteigen in die Liga der Habenichtse. Da mag kommen, was will - eine globale Finanzkrise oder, wie jetzt, eine globale Pandemie.